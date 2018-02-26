Suzuki Swift

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дарья

Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, железо все родное, салон ухожен. Один собственник с 2007 года. Бесключевой доступ, стеклоподъемники, корректор фар и прочие удобства. Машина продается с обязательным оформлением в ГАИ, можем присутствовать при оформлении. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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