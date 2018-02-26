Suzuki Swift
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дарья
Телефон:
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии, железо все родное, салон ухожен. Один собственник с 2007 года. Бесключевой доступ, стеклоподъемники, корректор фар и прочие удобства. Машина продается с обязательным оформлением в ГАИ, можем присутствовать при оформлении. Торг на месте.
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