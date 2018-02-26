Suzuki Swift Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 125 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дарья Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, железо все родное, салон ухожен. Один собственник с 2007 года. Бесключевой доступ, стеклоподъемники, корректор фар и прочие удобства. Машина продается с обязательным оформлением в ГАИ, можем присутствовать при оформлении. Торг на месте.