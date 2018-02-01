Suzuki Swift

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Арсен

Телефон:

Описание

Продаю Suzuki Swift 2008 г. Мотор работает отлично(ни капли масла не жрёт), заменены ремень генератора, втулки стоек стабилизаторов, задние сальники передних рычагов. Салон непрокуренный. Есть небольшие косметические недочёты. Остальные вопросы по телефону. Торг у капота + дополнительная скидка на замену комплекта сцепления.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Suzuki Swift

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

200 тыс. руб.

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 222 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

143 тыс. руб.

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 32 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

518 тыс. руб.

Авто, похожие на Suzuki Swift

Toyota Funcargo

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Nissan Micra

Подержанная, пробег 156,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале