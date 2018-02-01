Suzuki Swift
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 103 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Арсен
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Описание
Продаю Suzuki Swift 2008 г. Мотор работает отлично(ни капли масла не жрёт), заменены ремень генератора, втулки стоек стабилизаторов, задние сальники передних рычагов. Салон непрокуренный. Есть небольшие косметические недочёты. Остальные вопросы по телефону. Торг у капота + дополнительная скидка на замену комплекта сцепления.
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