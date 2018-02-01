Suzuki Swift Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 32 тыс. км Цена: 518 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии. Коробка автомат (не робот и не вариатор) Как новая. Пробег настоящий, что видно по состоянию салона, кузова и заводской резины. Все стекла заводские, без потертостей и сколов. Двигатель, коробка, ходовая в идеальном состоянии. Расход 5-6 литров. Делать ничего не надо. В ближайшее время не понадобится. Приезжайте с мастерами, загоняйте на сто. За машину не стыдно. Хозяин.