Suzuki Swift
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 518 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в очень хорошем состоянии. Коробка автомат (не робот и не вариатор) Как новая. Пробег настоящий, что видно по состоянию салона, кузова и заводской резины. Все стекла заводские, без потертостей и сколов. Двигатель, коробка, ходовая в идеальном состоянии. Расход 5-6 литров. Делать ничего не надо. В ближайшее время не понадобится. Приезжайте с мастерами, загоняйте на сто. За машину не стыдно. Хозяин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.