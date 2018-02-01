Suzuki Swift

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 518 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии. Коробка автомат (не робот и не вариатор) Как новая. Пробег настоящий, что видно по состоянию салона, кузова и заводской резины. Все стекла заводские, без потертостей и сколов. Двигатель, коробка, ходовая в идеальном состоянии. Расход 5-6 литров. Делать ничего не надо. В ближайшее время не понадобится. Приезжайте с мастерами, загоняйте на сто. За машину не стыдно. Хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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