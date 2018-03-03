Suzuki Liana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 203 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Сделано в Японии. Автомобилем владею 2 года, брал у знакомого, который до меня ездил 4 года. На каждой детали стоит vin, все детали родные. Отличный автомобиль 4вд, расход город 10л, трасса 7-8л, механика, вместительный и очень удобная посадка (когда покупал просто сел и сразу понял, что мое), зимой очень тепло, летом прохладно (печка и кондиционер работают на 5+), двигатель простой цепной, салон удобно раскладывается. За 2 года владения делал подвеску, менял гранату, катушку и масла И ВСЁ, гнили не грамма нет (в отличии от корейцев и европейцев), комплект летней и зимней резины. Эксплуатировалась машина в Алтайском крае. Обмен на авто дороже с доплатой 150-200 тр
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