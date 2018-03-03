Suzuki Liana Дата публикации: 3.03.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 203 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Сделано в Японии. Автомобилем владею 2 года, брал у знакомого, который до меня ездил 4 года. На каждой детали стоит vin, все детали родные. Отличный автомобиль 4вд, расход город 10л, трасса 7-8л, механика, вместительный и очень удобная посадка (когда покупал просто сел и сразу понял, что мое), зимой очень тепло, летом прохладно (печка и кондиционер работают на 5+), двигатель простой цепной, салон удобно раскладывается. За 2 года владения делал подвеску, менял гранату, катушку и масла И ВСЁ, гнили не грамма нет (в отличии от корейцев и европейцев), комплект летней и зимней резины. Эксплуатировалась машина в Алтайском крае. Обмен на авто дороже с доплатой 150-200 тр