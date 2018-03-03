Suzuki Liana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 203 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Сделано в Японии. Автомобилем владею 2 года, брал у знакомого, который до меня ездил 4 года. На каждой детали стоит vin, все детали родные. Отличный автомобиль 4вд, расход город 10л, трасса 7-8л, механика, вместительный и очень удобная посадка (когда покупал просто сел и сразу понял, что мое), зимой очень тепло, летом прохладно (печка и кондиционер работают на 5+), двигатель простой цепной, салон удобно раскладывается. За 2 года владения делал подвеску, менял гранату, катушку и масла И ВСЁ, гнили не грамма нет (в отличии от корейцев и европейцев), комплект летней и зимней резины. Эксплуатировалась машина в Алтайском крае. Обмен на авто дороже с доплатой 150-200 тр

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Suzuki Liana

Авто, похожие на Suzuki Liana

Suzuki Aerio

Подержанная, пробег 177 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

170 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 120,39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 198 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

190 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале