Suzuki Kizashi

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, В конце 2011 года прибыл из Японии в автосалон Модус Краснодар, в эксплуатации с 2012 года! Превосходное авто, приемистый, комфортный и надежный японец. Стильный, современный внешний вид, и все необходимые функции!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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