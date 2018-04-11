Suzuki Kizashi
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, В конце 2011 года прибыл из Японии в автосалон Модус Краснодар, в эксплуатации с 2012 года! Превосходное авто, приемистый, комфортный и надежный японец. Стильный, современный внешний вид, и все необходимые функции!
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