Suzuki Kizashi Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, В конце 2011 года прибыл из Японии в автосалон Модус Краснодар, в эксплуатации с 2012 года! Превосходное авто, приемистый, комфортный и надежный японец. Стильный, современный внешний вид, и все необходимые функции!