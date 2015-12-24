Suzuki Ignis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 231 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
В РФ с 2009 г. , таможня Краснодар . Я третий хозяин , в ПТС шесть записей , почему так , объясню по телефону , машина по рукам не ходила . Гнилого , пузырей , жучков - нигде ничего нету . Внешний вид - приятный . Салон чистый , свинарник не люблю . Двигатель работает мягко , без каких- либо шумов , расхода масла нет , кстати , двигатель цепной и довольно таки шустрый , да и вообще : тех. состояние очень хорошее , каких- то срочных вложений машина не требует ( за машиной следил сам , старался делать все вовремя ) . Оформление по закону , кататься не дам . Цена стоит для обмена , за наличку хороший торг. Обмен рассмотрю на любой легковой автомобиль до 150 000 руб. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения лучше на почту .
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.