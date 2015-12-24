Suzuki Ignis Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 190 тыс. км Цена: 231 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

В РФ с 2009 г. , таможня Краснодар . Я третий хозяин , в ПТС шесть записей , почему так , объясню по телефону , машина по рукам не ходила . Гнилого , пузырей , жучков - нигде ничего нету . Внешний вид - приятный . Салон чистый , свинарник не люблю . Двигатель работает мягко , без каких- либо шумов , расхода масла нет , кстати , двигатель цепной и довольно таки шустрый , да и вообще : тех. состояние очень хорошее , каких- то срочных вложений машина не требует ( за машиной следил сам , старался делать все вовремя ) . Оформление по закону , кататься не дам . Цена стоит для обмена , за наличку хороший торг. Обмен рассмотрю на любой легковой автомобиль до 150 000 руб. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения лучше на почту .