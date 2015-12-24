Suzuki Ignis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 231 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

В РФ с 2009 г. , таможня Краснодар . Я третий хозяин , в ПТС шесть записей , почему так , объясню по телефону , машина по рукам не ходила . Гнилого , пузырей , жучков - нигде ничего нету . Внешний вид - приятный . Салон чистый , свинарник не люблю . Двигатель работает мягко , без каких- либо шумов , расхода масла нет , кстати , двигатель цепной и довольно таки шустрый , да и вообще : тех. состояние очень хорошее , каких- то срочных вложений машина не требует ( за машиной следил сам , старался делать все вовремя ) . Оформление по закону , кататься не дам . Цена стоит для обмена , за наличку хороший торг. Обмен рассмотрю на любой легковой автомобиль до 150 000 руб. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения лучше на почту .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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