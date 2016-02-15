Suzuki Grand Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 493 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: собственник
Описание
Осмотр авто г.Электросталь Моск.обл.
ПРОДАЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО по семейным обстоятельствам!!! ЦЕННИК НАМНОГО НИЖЕ РЫНКА!!! Балаболам у кого «не хватает» в раздел жигулей!
ОТЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ!!! Я Собственник по ПТС,на учёте стоит на мне,100% юридический чистый автомобиль!!! ПРОИЗВОДСТВО-ЯПОНИЯ!!! КУПЛЕН НОВЫМ ИЗ САЛОНА В ДЕКАБРЕ 2009года !!! РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ!!! БЕЗ ДТП!!!
Легендарный Сузуки Гранд Витара! Высокий клиренс, отличная проходимость. Японский полноприводный внедорожник !!! Двигатель масло не ест. АКПП переключает мягко и плавно,без рывков и толчков. Полный привод 4х4 с понижайками и блокировками!!! Всё работает!!! ПРЁТ КАК ТАНК!!! ПРОЕДЕТ ВЕЗДЕ!!! По подвеске ничего не стучит и не гремит,едет мягко. По электрике всё полностью работает,ошибок нет.
Установлена 2din DVD/CD/USB/AUX магнитола с сенсорным цифровым дисплеем!
Полный комплект ключей,3 брелка!!! мультилок на АКПП с 3мя комплектами ключей, Сигнализация с обратной связью!
Установлена камера заднего вида с отдельным цветным цифровым дисплеем и задние парктроники.
AIRBAGS,SRS,ABS,ESP,курсовая устойчивость,климат,бортовой компьютер,подогревы сидений и зеркал,пэп,ц/з,мультируль,корректор фар,электрозеркала и стёкла,Литые диски,тонировка,запаска в защитном кожухе, защита днища ,картера и коробки.
Чистый,комфортный и ухоженный салон. Большой вместительный багажник, что очень удобно для семьи. Расход бензина экономичный, запчасти стоят копейки.
РЕАЛЬНОМУ и БЫСТРОМУ покупателю сделаю СКИДКУ НА БАК БЕНЗИНА!!!
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