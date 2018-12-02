Suzuki Grand Vitara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Все ТО. В аварии не была. Содержалась аккуратно. Броня. Сборка Япония.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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