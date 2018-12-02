Suzuki Grand Vitara Дата публикации: 28.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105 тыс. км Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Все ТО. В аварии не была. Содержалась аккуратно. Броня. Сборка Япония.