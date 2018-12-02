Suzuki Grand Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Все ТО. В аварии не была. Содержалась аккуратно. Броня. Сборка Япония.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Подержанная, пробег 183,829 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
575 тыс. руб.
Suzuki Grand Vitara
Подержанная, пробег 139,403 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
750 тыс. руб.
Suzuki Grand Vitara
Подержанная, пробег 114,418 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону