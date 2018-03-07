Suzuki Grand Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 222 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Раздатки/блокировки работают, коробка не пинается, мосты не гудят. Двигатель работает ровно. Масло менялось своевременно во всех узлах и агрегатах. Качественная аэрография выделит Вас в сером потоке автомобилей!
Цена не окончательная, торг уместен при осмотре автомобиля.
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