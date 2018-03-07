Suzuki Grand Vitara Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 222 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Раздатки/блокировки работают, коробка не пинается, мосты не гудят. Двигатель работает ровно. Масло менялось своевременно во всех узлах и агрегатах. Качественная аэрография выделит Вас в сером потоке автомобилей!

Цена не окончательная, торг уместен при осмотре автомобиля.