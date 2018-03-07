Suzuki Grand Vitara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 222 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Раздатки/блокировки работают, коробка не пинается, мосты не гудят. Двигатель работает ровно. Масло менялось своевременно во всех узлах и агрегатах. Качественная аэрография выделит Вас в сером потоке автомобилей!
Цена не окончательная, торг уместен при осмотре автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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