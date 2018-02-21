Suzuki Grand Vitara Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 63 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Продаю автомобиль, в отличном состоянии, не битый, не крашенный, пробег реальный, вопросы консультации по телефону.