Suzuki Grand Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
Продаю автомобиль, в отличном состоянии, не битый, не крашенный, пробег реальный, вопросы консультации по телефону.
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