Suzuki Grand Vitara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль, в отличном состоянии, не битый, не крашенный, пробег реальный, вопросы консультации по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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