Suzuki Grand Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Безотказный рамный внедорожник. В отличном для своих лет состоянии. Без вложений. Ухожен снаружи, внутри и технически. На зимней резине "Хэнкук", летняя ("Бриджстоун")в комплекте..Магнитола-всеформатник(CD,MP-3,DVD,USB), 4колонки. ПЭП. Ремонтировать ничего не надо, все работает! Привод полный: постоянный задний, подключаемый передний.(раздатка, блокировка) Все работает, в ралли не участвовала. Вообще ездил отец и продавать не собирался, но родственник предложил "Ешку" по сходной цене..Без рассрочек и обмена! Ну разве что на более дешёвый седан с доплатой от Вас (приветствуются ликвидные авто предпочтительно корейского пр-ва) на обмен 370 т.р.! На все оставшиеся вопросы отвечу по тел. с 9:00 до 23:00.
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