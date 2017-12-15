Suzuki Grand Vitara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Безотказный рамный внедорожник. В отличном для своих лет состоянии. Без вложений. Ухожен снаружи, внутри и технически. На зимней резине "Хэнкук", летняя ("Бриджстоун")в комплекте..Магнитола-всеформатник(CD,MP-3,DVD,USB), 4колонки. ПЭП. Ремонтировать ничего не надо, все работает! Привод полный: постоянный задний, подключаемый передний.(раздатка, блокировка) Все работает, в ралли не участвовала. Вообще ездил отец и продавать не собирался, но родственник предложил "Ешку" по сходной цене..Без рассрочек и обмена! Ну разве что на более дешёвый седан с доплатой от Вас (приветствуются ликвидные авто предпочтительно корейского пр-ва) на обмен 370 т.р.! На все оставшиеся вопросы отвечу по тел. с 9:00 до 23:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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