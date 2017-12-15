Suzuki Grand Vitara Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 205 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Безотказный рамный внедорожник. В отличном для своих лет состоянии. Без вложений. Ухожен снаружи, внутри и технически. На зимней резине "Хэнкук", летняя ("Бриджстоун")в комплекте..Магнитола-всеформатник(CD,MP-3,DVD,USB), 4колонки. ПЭП. Ремонтировать ничего не надо, все работает! Привод полный: постоянный задний, подключаемый передний.(раздатка, блокировка) Все работает, в ралли не участвовала. Вообще ездил отец и продавать не собирался, но родственник предложил "Ешку" по сходной цене..Без рассрочек и обмена! Ну разве что на более дешёвый седан с доплатой от Вас (приветствуются ликвидные авто предпочтительно корейского пр-ва) на обмен 370 т.р.! На все оставшиеся вопросы отвечу по тел. с 9:00 до 23:00.