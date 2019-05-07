Suzuki Baleno Дата публикации: 7.05.19 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 130 тыс. км Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: сергей Телефон:

Комплектация А также Легкосплавные диски

Описание

японец леворукий -крепкий-масло не ест-лобовое целое-не битый- расход бензина6.5 литра. резвый на хорошем ходу. недостатки под порогами. документы в порядке-долгов нет