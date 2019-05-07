Suzuki Baleno

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: сергей

Телефон:

Комплектация

А также

Легкосплавные диски

Описание

японец леворукий -крепкий-масло не ест-лобовое целое-не битый- расход бензина6.5 литра. резвый на хорошем ходу. недостатки под порогами. документы в порядке-долгов нет

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Suzuki Baleno

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале