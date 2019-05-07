Suzuki Baleno
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: сергей
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Комплектация
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Описание
японец леворукий -крепкий-масло не ест-лобовое целое-не битый- расход бензина6.5 литра. резвый на хорошем ходу. недостатки под порогами. документы в порядке-долгов нет
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