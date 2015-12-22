Subaru Tribeca B9

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев сидений

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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