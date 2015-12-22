Subaru Tribeca B9
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юлия
Комплектация
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев сидений
Центральный замок
Описание
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