Subaru Sambar Дата публикации: 31.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 120 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Машинка в РФ с 2011 г. Я второй хозяин . Предупреждаю сразу : оформление по закону . Я не супер мастер , но большую часть ремонта в машине делаю сам , поэтому расскажу и покажу все . Искал себе самбарика долго , сам нашел , сам пригонял и сам ремонтировал . Сейчас срочных вложений машина не требует . Достоинства и недостатки этой машины : интернет Вам в помощь . Покупателю расскажу все на месте . Признаюсь честно , продавать немного жалко , много труда вложено , а причина продажи , банальна : нужны деньги . Огромной спешки в продаже нету , торг маленький . Обмен можно рассмотреть , но только на автомобиль с Вашей доплатой , еще раз повторю деньги нужны . Предложения по обмену желательно присылать на почту , с телефоном , заинтересует , сам позвоню .