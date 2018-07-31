Subaru Sambar

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 700 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машинка в РФ с 2011 г. Я второй хозяин . Предупреждаю сразу : оформление по закону . Я не супер мастер , но большую часть ремонта в машине делаю сам , поэтому расскажу и покажу все . Искал себе самбарика долго , сам нашел , сам пригонял и сам ремонтировал . Сейчас срочных вложений машина не требует . Достоинства и недостатки этой машины : интернет Вам в помощь . Покупателю расскажу все на месте . Признаюсь честно , продавать немного жалко , много труда вложено , а причина продажи , банальна : нужны деньги . Огромной спешки в продаже нету , торг маленький . Обмен можно рассмотреть , но только на автомобиль с Вашей доплатой , еще раз повторю деньги нужны . Предложения по обмену желательно присылать на почту , с телефоном , заинтересует , сам позвоню .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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