Subaru Sambar
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 700 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Машинка в РФ с 2011 г. Я второй хозяин . Предупреждаю сразу : оформление по закону . Я не супер мастер , но большую часть ремонта в машине делаю сам , поэтому расскажу и покажу все . Искал себе самбарика долго , сам нашел , сам пригонял и сам ремонтировал . Сейчас срочных вложений машина не требует . Достоинства и недостатки этой машины : интернет Вам в помощь . Покупателю расскажу все на месте . Признаюсь честно , продавать немного жалко , много труда вложено , а причина продажи , банальна : нужны деньги . Огромной спешки в продаже нету , торг маленький . Обмен можно рассмотреть , но только на автомобиль с Вашей доплатой , еще раз повторю деньги нужны . Предложения по обмену желательно присылать на почту , с телефоном , заинтересует , сам позвоню .
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