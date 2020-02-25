Subaru R2
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 162 тыс. км
Цена: 182 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 700 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Обогрев зеркал
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Писать нечего , состояние отличное , все работает , машина местная , гнилого и ржавого нет , сели и поехали . Торг очень маленький , цена не завышена . Продажа только с переоформлением , могу присутствовать в ГАИ , время свободное имеется . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ), машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .
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