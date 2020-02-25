Subaru R2 Дата публикации: 25.02.20 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 162 тыс. км Цена: 182 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Обогрев зеркал Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Писать нечего , состояние отличное , все работает , машина местная , гнилого и ржавого нет , сели и поехали . Торг очень маленький , цена не завышена . Продажа только с переоформлением , могу присутствовать в ГАИ , время свободное имеется . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ), машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .