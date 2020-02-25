Subaru R2

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 162 тыс. км

Цена: 182 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 700 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Обогрев зеркал

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Писать нечего , состояние отличное , все работает , машина местная , гнилого и ржавого нет , сели и поехали . Торг очень маленький , цена не завышена . Продажа только с переоформлением , могу присутствовать в ГАИ , время свободное имеется . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ), машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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