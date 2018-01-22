Subaru Outback Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 320 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, проблем нет, зимняя резина, есть крашенные детали, все работает, масло Ликви Моли 5/40 подъедает только при активной езде, при спокойной езде не уходит. Расход 10-13! Коробка контрактная, тормозные диски новые, подвеска полиуретан без проблем, свечи ставил иридиевые, резина не лысая, есть зимняя, кожа целая, руль затерт, у меня машина не так долго, продаю т. к. жене неудобно на ней передвигаться! На первых фото машина не на родных стойках, сейчас на родных (выше).