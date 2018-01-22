Subaru Outback
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, проблем нет, зимняя резина, есть крашенные детали, все работает, масло Ликви Моли 5/40 подъедает только при активной езде, при спокойной езде не уходит. Расход 10-13! Коробка контрактная, тормозные диски новые, подвеска полиуретан без проблем, свечи ставил иридиевые, резина не лысая, есть зимняя, кожа целая, руль затерт, у меня машина не так долго, продаю т. к. жене неудобно на ней передвигаться! На первых фото машина не на родных стойках, сейчас на родных (выше).
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