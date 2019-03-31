Subaru Legacy Wagon Дата публикации: 31.03.19 Просмотров объявления: 38

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 200 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый Информация о владельце Город: Георгиевск, Ставропольский край Имя: Тимофей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал

Описание

полный привод. зводское турбо (не свап). климат контроль, двиг. ej 205 td 04 . В птс 125 л. с а в реальности 200+

Кузов надо освежить, гнилья и дтп не было машина завод

Торг