Subaru Legacy Wagon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Георгиевск, Ставропольский край
Имя: Тимофей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Описание
полный привод. зводское турбо (не свап). климат контроль, двиг. ej 205 td 04 . В птс 125 л. с а в реальности 200+
Кузов надо освежить, гнилья и дтп не было машина завод
Торг
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