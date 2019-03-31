Subaru Legacy Wagon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Георгиевск, Ставропольский край

Имя: Тимофей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Описание

полный привод. зводское турбо (не свап). климат контроль, двиг. ej 205 td 04 . В птс 125 л. с а в реальности 200+
Кузов надо освежить, гнилья и дтп не было машина завод
Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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