Subaru Legacy Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 98 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, стоит контрактный мотор, все расходники заменены, заводской ксенон, салон кожа/ткань, электро привод водительского сиденья, электро зеркала, диски р17, сигнализация с автозапуском.