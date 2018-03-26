Subaru Legacy

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, стоит контрактный мотор, все расходники заменены, заводской ксенон, салон кожа/ткань, электро привод водительского сиденья, электро зеркала, диски р17, сигнализация с автозапуском.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Subaru Legacy

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

220 тыс. руб.

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 165,715 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

600 тыс. руб.

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Апшеронск

170 тыс. руб.

Авто, похожие на Subaru Legacy

Citroen Xsara Picasso

Подержанная, пробег 126 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

265 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Новопокровская

240 тыс. руб.

Volkswagen Bora

Подержанная, пробег 219 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале