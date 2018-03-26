Subaru Legacy
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии, стоит контрактный мотор, все расходники заменены, заводской ксенон, салон кожа/ткань, электро привод водительского сиденья, электро зеркала, диски р17, сигнализация с автозапуском.
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