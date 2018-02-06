Subaru Legacy
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
Продаётся автомобиль Subaru Legacy 1996 года выпуска.
В комплектации:
-гидроусилитель руля,
-подушка безопасности водителя,
-климат-контроль,
-магнитола,
-АBS,
-передние эл. стеклоподъемники,
-задние эл. стеклоподъемники,
-эл. стеклоподъемники,
-электропривод зеркал,
-противотуманные фары,
-сигнализация с автозапуском,
-центральный замок,
-регулировка руля,
-2 люка,
-диски.
Не битая. Цена- 170000 руб.
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