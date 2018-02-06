Subaru Legacy Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 240 тыс. км Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Продаётся автомобиль Subaru Legacy 1996 года выпуска.

В комплектации:

-гидроусилитель руля,

-подушка безопасности водителя,

-климат-контроль,

-магнитола,

-АBS,

-передние эл. стеклоподъемники,

-задние эл. стеклоподъемники,

-эл. стеклоподъемники,

-электропривод зеркал,

-противотуманные фары,

-сигнализация с автозапуском,

-центральный замок,

-регулировка руля,

-2 люка,

-диски.

Не битая. Цена- 170000 руб.