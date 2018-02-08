Subaru Legacy Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 32 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 143 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном техническом состоянии, вложений не требует, из допов: ангельские глазки CCFL, капот с ноздрей от турбовой, реснички, подсветки(проекции логотипа) в дверях, ксенон и светодиоды по кругу, включая задний ход и дальний свет, сигнализация starline A93 с автозапуском, заменена голова на Pioneer AVH- X1600DVD и штатные колонки на JBL, звук достаточно приятный - без фанатизма, камера заднего вида. Машина покрыта трехслойной керамикой, тонировка LLUMAR по кругу, стойки BILSTEIN, пробег двигателя 45.000 км - в 2014 году была произведена замена на контрактный из Японии с пробегом 32.000, после чего была перерегистрация в ГИБДД, реальному покупателю небольшой торг у капота. С номерами + 40.000 к цене. Просьба не беспокоить с глупыми вопросами по поводу расхода бензина, смс рассылками и предложениями помочь продать. Обмен не интересует!