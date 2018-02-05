Subaru Legacy Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 160 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бордовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надёжный японский авто. Цвет Лексус 3r7,дорогая краска. В ПТС прописан. Очень красиво смотрится на солнце и в сумерках. Самый живучий мотор ej204, четырехвальный.Х имчистка салона 4 месяца назад. Хорошая сигнализация с запуском и обратной связью и диалоговым кодом,с доводчиками всех стекол. ГРМ, насос, расходомер и лямбда зонд поменяны,форсунки почищены, катализатор выбит.иридиевые свечи 500 км назад. Японская банка jasma. Колонки японские pioneer 4 штуки с пищалками, сабвуфер с усилителем. Штатные ксеноновые фары.лампы почти все поменяны на светодиодные.панель оптитрон. Обогрев зеркал.руль от следующего кузова. Сидушки от Импрезы. Резина на 17 новая 2017 года. Состояние достойное. За машину не стыдно. Посмотрите на состояние других экземпляров. Машина покупалась на Дальнем востоке. Самый, на то время живой, b4 который был. Доставлена автовозом. В придачу отдам стойки Bilshtein и рулевую рейку с пробегом 7000 и помогу с дальнейшим обслуживанием. Обмен не предлагать. От машины не избавляюсь. В ПТС 137 л. с. Небольшой торг.