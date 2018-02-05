Subaru Legacy

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надёжный японский авто. Цвет Лексус 3r7,дорогая краска. В ПТС прописан. Очень красиво смотрится на солнце и в сумерках. Самый живучий мотор ej204, четырехвальный.Х имчистка салона 4 месяца назад. Хорошая сигнализация с запуском и обратной связью и диалоговым кодом,с доводчиками всех стекол. ГРМ, насос, расходомер и лямбда зонд поменяны,форсунки почищены, катализатор выбит.иридиевые свечи 500 км назад. Японская банка jasma. Колонки японские pioneer 4 штуки с пищалками, сабвуфер с усилителем. Штатные ксеноновые фары.лампы почти все поменяны на светодиодные.панель оптитрон. Обогрев зеркал.руль от следующего кузова. Сидушки от Импрезы. Резина на 17 новая 2017 года. Состояние достойное. За машину не стыдно. Посмотрите на состояние других экземпляров. Машина покупалась на Дальнем востоке. Самый, на то время живой, b4 который был. Доставлена автовозом. В придачу отдам стойки Bilshtein и рулевую рейку с пробегом 7000 и помогу с дальнейшим обслуживанием. Обмен не предлагать. От машины не избавляюсь. В ПТС 137 л. с. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Subaru Legacy

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

220 тыс. руб.

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Апшеронск

170 тыс. руб.

Авто, похожие на Subaru Legacy

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 185,077 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

350 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале