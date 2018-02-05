Subaru Legacy Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 180 тыс. км Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Крепкий, надежный, мощный и комфортный универсал с живым турбо мотором (EJ20X) в 280 л. с. четвертый цилиндр не стучит, . В ПТС 165 л.с. (узаконено) (не распил, не конструктор, полная пошлина). Версия STI. Постоянный полный привод делает эту машину управляемой и послушной на любой скорости. Удобен как для использования в семейных целях, так и любителям скорости и драйва. Все работает отлично, без нареканий. Полностью обслужена. Вложений никаких не требует.

Полная комплектация: климат- контроль, ксенон везде, турботаймер, руль МОМО, оригинальные литые диски SUBARU R17 и т. д. За машину не стыдно. Готов на любые проверки. Отвечу на любые вопросы. Расстаюсь в связи с тем что купил новую машину. Обоснованный торг у капота.