Subaru Legacy

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 113,656 тыс. км

Цена: 917 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Subaru Legacy, объем 2,5, двигатель EJ253, CVT, 4WD, хорошая комплектация, штатный ксенон, причем главную проблему выгорания отражателей на японских авто тех лет я решил - заменил в профильном сервисе линзы, ближний свет великолепный. На дальний на Subaru еще никто не жаловался. ПТС оригинал, два ключа. Круиз-контроль, двухзонный климат, громкая связь, голосовое управление магнитолой, память на двух водителей для водительского кресла, сигнализация Starline с обратной связью и автозапуском. Также установлен предпусковой обогреватель Ebersp?cher, управляется с брелка сигнализации и пульта в салоне. Все работает, машинка в хорошем техническом состоянии, я второй владелец, покупал с пробегом чуть больше 60 тыс.км. Все ТО в дилерских сервисах Ростов, Краснодар, на все работы заказ-наряды. На 75 тыс менял жидкость в вариаторе, это значительно продлевает срок службы, на 105 пройдено большое ТО с заменой ремня и роликов, все оригинал. Неделю назад замена передних тормозных дисков с колодками, на задних еще около 40%, также заменен компрессор кондиционера - на старом зашелестели подшипники. Диски литые на 17, зимняя резина Bridgestone, Blizzak VRX, второй сезон, протектор имеет минимальный износ, летняя - Nokian blue, протектор миллиметра 4, сезон может добегать. Установлены дефлекторы на окнах, сейчас в салоне резиновые коврики, есть комплект родных тканевых. Стекло имеет отметины, но ничего критического, в зоне водителя чисто. Установил металлическую защиту картера. Страховка до августа 2018 года. Обмена нет, только продажа, со снятием с учета в ГАИ, небольшой торг возможен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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