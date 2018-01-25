Subaru Legacy
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 161 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Очень хорошее состояние. Срочно! Машина на транзитах.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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