Subaru Legacy

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 161 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень хорошее состояние. Срочно! Машина на транзитах.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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