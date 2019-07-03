Subaru Impreza Дата публикации: 3.07.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 253 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Ксенон Охранная система Тонировка стёкол

Описание

Продам машину в хорошем состоянии.на все вопросы отвечу по телефону.