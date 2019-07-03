Subaru Impreza
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 253 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Ксенон
Охранная система
Тонировка стёкол
Описание
Продам машину в хорошем состоянии.на все вопросы отвечу по телефону.
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