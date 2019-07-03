Subaru Impreza

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 253 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Ксенон

Охранная система

Тонировка стёкол

Описание

Продам машину в хорошем состоянии.на все вопросы отвечу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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