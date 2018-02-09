Subaru Impreza
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Субару Импреза вагон, лиса. С Японии привезена в 2008 г. Почти всё время, находилась в Сочи. Только поменял ГРМ со всеми роликами, сальниками, помпой, ремнём генератора, кондиционера. Так же бензо фильтр, масло в двигателе и фильтр, новые колодки, воздушный фильтр. Надо чуть-чуть отремонтировать бампера и покрасить. На лобовухе есть трещины. Я 4 хозяин. Пробег родной. Магнитола пионер с сенсорным экраном, USB и выходом под 3.5 мм, всё проведено в бардачок. Электро зеркала с регулировкой. Электронные стеклоподъемники. АБС. Складывающиеся задние сиденья. Новая резина. Сигнализация с авто-запуском.
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