Subaru Impreza

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Субару Импреза вагон, лиса. С Японии привезена в 2008 г. Почти всё время, находилась в Сочи. Только поменял ГРМ со всеми роликами, сальниками, помпой, ремнём генератора, кондиционера. Так же бензо фильтр, масло в двигателе и фильтр, новые колодки, воздушный фильтр. Надо чуть-чуть отремонтировать бампера и покрасить. На лобовухе есть трещины. Я 4 хозяин. Пробег родной. Магнитола пионер с сенсорным экраном, USB и выходом под 3.5 мм, всё проведено в бардачок. Электро зеркала с регулировкой. Электронные стеклоподъемники. АБС. Складывающиеся задние сиденья. Новая резина. Сигнализация с авто-запуском.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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