Subaru Impreza Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 148 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Субару Импреза вагон, лиса. С Японии привезена в 2008 г. Почти всё время, находилась в Сочи. Только поменял ГРМ со всеми роликами, сальниками, помпой, ремнём генератора, кондиционера. Так же бензо фильтр, масло в двигателе и фильтр, новые колодки, воздушный фильтр. Надо чуть-чуть отремонтировать бампера и покрасить. На лобовухе есть трещины. Я 4 хозяин. Пробег родной. Магнитола пионер с сенсорным экраном, USB и выходом под 3.5 мм, всё проведено в бардачок. Электро зеркала с регулировкой. Электронные стеклоподъемники. АБС. Складывающиеся задние сиденья. Новая резина. Сигнализация с авто-запуском.