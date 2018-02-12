Subaru Impreza Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 180 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2008 г. В хорошем состоянии, полный привод, кузов ровный, по электрике все ок, салон чистый, не протертый, кузов не гнилой , родные стекла, герметики зоводские, так что машина не была битая, кондиционер дует, комплектация максимальная, климат-контроль, ABS, антибуксировка, центральный замок, складывание зеркал, все стеклоподъемники, круиз-контроль, обогрев передних сидений, с 2010 ого года была в Краснодарском крае, на полном ходу, ходовая часть без вложений, коробка в норме сцепление тоже,резина зима-лето Мишлен, с документами все ок, не в аресте , не в залоге. Торг на месте.