Subaru Impreza

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2008 г. В хорошем состоянии, полный привод, кузов ровный, по электрике все ок, салон чистый, не протертый, кузов не гнилой , родные стекла, герметики зоводские, так что машина не была битая, кондиционер дует, комплектация максимальная, климат-контроль, ABS, антибуксировка, центральный замок, складывание зеркал, все стеклоподъемники, круиз-контроль, обогрев передних сидений, с 2010 ого года была в Краснодарском крае, на полном ходу, ходовая часть без вложений, коробка в норме сцепление тоже,резина зима-лето Мишлен, с документами все ок, не в аресте , не в залоге. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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