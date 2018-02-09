Subaru Impreza Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 103 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 148 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль, обслуживался своевременно, машина 2007 года с салона выехала 2008 года, ПТС оригинал в ДТП не участвовала, я 2 владелец машиной владею с Декабря 17 года, родная краска, любые проверки приветствуются, для своих лет машина выглядит на 4+ есть косяки по кузову, на фото все видно, звонить узнавайте все расскажу все покажу! Торг возможен, при осмотре!