Subaru Impreza
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный автомобиль, обслуживался своевременно, машина 2007 года с салона выехала 2008 года, ПТС оригинал в ДТП не участвовала, я 2 владелец машиной владею с Декабря 17 года, родная краска, любые проверки приветствуются, для своих лет машина выглядит на 4+ есть косяки по кузову, на фото все видно, звонить узнавайте все расскажу все покажу! Торг возможен, при осмотре!
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