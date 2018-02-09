Subaru Impreza

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль, обслуживался своевременно, машина 2007 года с салона выехала 2008 года, ПТС оригинал в ДТП не участвовала, я 2 владелец машиной владею с Декабря 17 года, родная краска, любые проверки приветствуются, для своих лет машина выглядит на 4+ есть косяки по кузову, на фото все видно, звонить узнавайте все расскажу все покажу! Торг возможен, при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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