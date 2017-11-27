Subaru Impreza Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 137 тыс. км Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Легендарное Японское качество, машина чистый японец. Состояние идеальное, не единого ржавого места или намёка на ржавчину. Машина полноприводная, это очень спасает зимой, и на бездорожье, в этом году проверено Эльбрусом).

Работает абсолютно всё! Делать ничего не нужно. Как кузов, так и солон как новые, машина не крашеная! Отдаю зимнюю резину на легкосплавных дисках. Торг есть, но разумный и на месте. Перекупы и разные придурки не звоните, не доставайте!