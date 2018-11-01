Subaru Forester

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Черноморский, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Комплект зимней резины на дисках, Вебасто.Один хозяин.Не битый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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