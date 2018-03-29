Subaru Forester

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Марик

Телефон:

Описание

Рестайлинг. В отличном состоянии. Не турбо. Механика. Надёжный мотор EJ20 2 литра, беспроблемная КПП. Люфтованная подвеска. 2 хозяина. Подвеска вся сделанная. Масло не жрет. Вложений не требует. Произведена замена масла в двигателе, антифриза, воздушный, салонный, топливный фильтра, кислородный датчик, ролики кондиционера, колодки, стойки в круг (имеются подтверждающие чеки). Полный электропакет, центральное отключение стеклоподъемников, электро-подогрев дворников на лобовом стекле, подогрев боковых зеркал, заднего стекла, второй ряд сидений складываемый в соотношении 60/40 образуя ровную площадку (очень удобно при выезде на природу), подушки безопасности водителя и пассажира, задний спойлер, дворник на заднем стекле, противотуманные фары спереди и сзади, ABS, передние тормоза - дисковые вентилируемые, задние тормоза дисковые, штатный заводской ксенон. Торг при осмотре. Обмен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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