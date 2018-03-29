Subaru Forester Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 180 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Марик Телефон:

Описание

Рестайлинг. В отличном состоянии. Не турбо. Механика. Надёжный мотор EJ20 2 литра, беспроблемная КПП. Люфтованная подвеска. 2 хозяина. Подвеска вся сделанная. Масло не жрет. Вложений не требует. Произведена замена масла в двигателе, антифриза, воздушный, салонный, топливный фильтра, кислородный датчик, ролики кондиционера, колодки, стойки в круг (имеются подтверждающие чеки). Полный электропакет, центральное отключение стеклоподъемников, электро-подогрев дворников на лобовом стекле, подогрев боковых зеркал, заднего стекла, второй ряд сидений складываемый в соотношении 60/40 образуя ровную площадку (очень удобно при выезде на природу), подушки безопасности водителя и пассажира, задний спойлер, дворник на заднем стекле, противотуманные фары спереди и сзади, ABS, передние тормоза - дисковые вентилируемые, задние тормоза дисковые, штатный заводской ксенон. Торг при осмотре. Обмен!