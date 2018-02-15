Subaru Forester Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 52,1 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Отличный автомобиль из Америки (штат Флорида), модель 2012 г., Sport, цвет "жемчуг", пробег фактический, один хозяин в РФ, транспортный налог 8500 в год (задолженности нет) ОСАГО до 14. 07.2018 г., защита двигателя коробки оригинал, магнитола NaviPilot+штатная, камера заднего вида, стоянка в гараже. Заменены масла в двигателе, коробке, фильтра масло воздух на 50 тыс., резина из USA., два ключа. Торг.