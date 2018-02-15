Subaru Forester
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 52,1 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Отличный автомобиль из Америки (штат Флорида), модель 2012 г., Sport, цвет "жемчуг", пробег фактический, один хозяин в РФ, транспортный налог 8500 в год (задолженности нет) ОСАГО до 14. 07.2018 г., защита двигателя коробки оригинал, магнитола NaviPilot+штатная, камера заднего вида, стоянка в гараже. Заменены масла в двигателе, коробке, фильтра масло воздух на 50 тыс., резина из USA., два ключа. Торг.
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