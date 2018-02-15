Subaru Forester

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 52,1 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Отличный автомобиль из Америки (штат Флорида), модель 2012 г., Sport, цвет "жемчуг", пробег фактический, один хозяин в РФ, транспортный налог 8500 в год (задолженности нет) ОСАГО до 14. 07.2018 г., защита двигателя коробки оригинал, магнитола NaviPilot+штатная, камера заднего вида, стоянка в гараже. Заменены масла в двигателе, коробке, фильтра масло воздух на 50 тыс., резина из USA., два ключа. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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