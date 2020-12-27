SsangYong Rexton Дата публикации: 27.12.20 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 240 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: АЛЕКСАНДР Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продаю рамный внедорожник для своих лет в идеале весь в родной краске включая бампера а так же родные стекла включая лобовое поэтому оно с трещиной из-за времени но стекло идет новое в подарок .Двигатель шепчет с новыми форсунками коробка не пинает не буксует масло заменено. ходовка отличная. кузов без гнили и рыжиков машина полностью своевременно обслуживалась и гаражное хранение. пробег родной.салон ухожен вопросов по машине нет сел и поехал встречать НОВЫЙ ГОД .Цена окончательная без торга .Возможен обмен на японку с Вашей доплатой.Приезжайте смотрите хороший подарок на НОВЫЙ ГОД.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !!!.