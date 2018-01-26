SsangYong Rexton Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 112 тыс. км Цена: 755 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Калниболотская, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

В отличном состоянии, куплена практически в 2011 г один единственный хозяин, настоящий рамный джип, очень мягкий, по нашим дорогам, все ТО проходилось у дилера,есть сервисная книжка со в семи отметками, не битая не крашенная, 100% прибор предоставлю, юридически чистая, без залогов,и обременений,комплектация самая полная, полнее не бывает, авто запуск, турбо таймер,на СТО ребята говорят, что при этом пробеге двигатель только жить начинает, стоит мерсовский двигатель,коробка автомат, тоже мерс, приезжайте смотрите, не дочетов не найдёте, состояние машины идеальное. цена соответствует состоянию машины. Торг присутствует возле капота.