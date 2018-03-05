SsangYong Rexton Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 65 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся SsangYong Rexton II автомобиль чистый в салоне не курили, все менялось в срок, 2- й хозяин, обогрев всех сидений и зеркал, круиз- контроль, датчики света и дождя, перед и боковые зеркала заклеены броне- пленкой, не битый и не крашенный любые проверки, комплектация полная турбированный, все менялось в срок. Торг при осмотре, Артур. Не авто дилер!