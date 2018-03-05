SsangYong Rexton
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся SsangYong Rexton II автомобиль чистый в салоне не курили, все менялось в срок, 2- й хозяин, обогрев всех сидений и зеркал, круиз- контроль, датчики света и дождя, перед и боковые зеркала заклеены броне- пленкой, не битый и не крашенный любые проверки, комплектация полная турбированный, все менялось в срок. Торг при осмотре, Артур. Не авто дилер!
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