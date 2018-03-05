SsangYong Rexton

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся SsangYong Rexton II автомобиль чистый в салоне не курили, все менялось в срок, 2- й хозяин, обогрев всех сидений и зеркал, круиз- контроль, датчики света и дождя, перед и боковые зеркала заклеены броне- пленкой, не битый и не крашенный любые проверки, комплектация полная турбированный, все менялось в срок. Торг при осмотре, Артур. Не авто дилер!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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