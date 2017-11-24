SsangYong Rexton Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 115 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Я второй хозяин. Полная комплектация. Бесключевой доступ,датчики дождя и света, подогревы, МП3 на 6 дисков.

Двигатель и АКПП в идеальном состоянии. По кузову не идеальная, крашеная была. Руль и торпеда перетянутые, пиропатронов там нет (был наезд на бордюр, там видно.) Торга нет так что перекупов просьба на звонить. Возможен обмен на иномарку с левым рулём и АКПП от 2007 г. в. (можно требующую ремонта) с вашей доплатой от 100 т. р.