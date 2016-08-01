SsangYong Kyron

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1411 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Владимир Николаевич

Телефон:

Комплектация

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик дождя

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машина в хорошем состоянии.Куплена была новой, в декабре 2010 года, в салоне. Владелец один. ПТС оригинал.Пробег 78тыс.км. Дизель 2,0,коробка автомат,6-ступенчатая,турбонадув,ведущий мост задний с возможностью подключения переднего моста.Сигнализация Сталкер,имобилайзер,ABS.Видеорегистратор-зеркало.Мультимедийная система Панасоник(саббуфер и 8 колонок).Чехлы в салоне из экокожи.Шины R16 с литыми дисками,в комплект идут зимние шины с литыми дисками.Довольно вместительный багажник,625л .Машина рамная, надежная,хорошая проходимость, расход по трассе 7-8л. Своевременное обслуживание. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП.Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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