SsangYong Kyron
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1411 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Владимир Николаевич
Комплектация
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик дождя
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Машина в хорошем состоянии.Куплена была новой, в декабре 2010 года, в салоне. Владелец один. ПТС оригинал.Пробег 78тыс.км. Дизель 2,0,коробка автомат,6-ступенчатая,турбонадув,ведущий мост задний с возможностью подключения переднего моста.Сигнализация Сталкер,имобилайзер,ABS.Видеорегистратор-зеркало.Мультимедийная система Панасоник(саббуфер и 8 колонок).Чехлы в салоне из экокожи.Шины R16 с литыми дисками,в комплект идут зимние шины с литыми дисками.Довольно вместительный багажник,625л .Машина рамная, надежная,хорошая проходимость, расход по трассе 7-8л. Своевременное обслуживание. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП.Торг при осмотре.
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