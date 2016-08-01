SsangYong Kyron Дата публикации: 23.02.19 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 78 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1411 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Владимир Николаевич Телефон:

Комплектация Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Датчик дождя Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Машина в хорошем состоянии.Куплена была новой, в декабре 2010 года, в салоне. Владелец один. ПТС оригинал.Пробег 78тыс.км. Дизель 2,0,коробка автомат,6-ступенчатая,турбонадув,ведущий мост задний с возможностью подключения переднего моста.Сигнализация Сталкер,имобилайзер,ABS.Видеорегистратор-зеркало.Мультимедийная система Панасоник(саббуфер и 8 колонок).Чехлы в салоне из экокожи.Шины R16 с литыми дисками,в комплект идут зимние шины с литыми дисками.Довольно вместительный багажник,625л .Машина рамная, надежная,хорошая проходимость, расход по трассе 7-8л. Своевременное обслуживание. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП.Торг при осмотре.