SsangYong Kyron
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 109,163 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
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Описание
Продам SsangYong Kyron 2008 г, Третий владелец. Авто в хорошем состоянии. Приобретался в 2015 году, откатал 3 года без проблем, Все что сделано за это время- расскажу при встрече у авто. За время эксплуатации ни разу не подвел. Салон не прокурен. Разумный торг только у авто. Просьба агентствам и перекупщикам не беспокоить.
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