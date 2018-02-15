SsangYong Kyron Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 109,163 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продам SsangYong Kyron 2008 г, Третий владелец. Авто в хорошем состоянии. Приобретался в 2015 году, откатал 3 года без проблем, Все что сделано за это время- расскажу при встрече у авто. За время эксплуатации ни разу не подвел. Салон не прокурен. Разумный торг только у авто. Просьба агентствам и перекупщикам не беспокоить.