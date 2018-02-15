SsangYong Kyron

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 109,163 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продам SsangYong Kyron 2008 г, Третий владелец. Авто в хорошем состоянии. Приобретался в 2015 году, откатал 3 года без проблем, Все что сделано за это время- расскажу при встрече у авто. За время эксплуатации ни разу не подвел. Салон не прокурен. Разумный торг только у авто. Просьба агентствам и перекупщикам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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