SsangYong Kyron
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Без вложений, очень хорошее состояние, торг при осмотре.
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