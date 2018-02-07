SsangYong Kyron Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 65 тыс. км Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Без вложений, очень хорошее состояние, торг при осмотре.

