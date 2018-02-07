SsangYong Kyron

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Без вложений, очень хорошее состояние, торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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