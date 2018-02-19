SsangYong Korando
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 176 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продаю отличный автомобиль технически исправном состоянии, по кузову есть небольшие недочёты ЛКМ ( на фото видно), кондиционер, коробка автомат, экономичный дизель. Привод задний. Рассмотрю обмен в обе стороны. На обмен 350000.
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