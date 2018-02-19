SsangYong Korando

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль технически исправном состоянии, по кузову есть небольшие недочёты ЛКМ ( на фото видно), кондиционер, коробка автомат, экономичный дизель. Привод задний. Рассмотрю обмен в обе стороны. На обмен 350000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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