SsangYong Korando Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 176 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2900 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль технически исправном состоянии, по кузову есть небольшие недочёты ЛКМ ( на фото видно), кондиционер, коробка автомат, экономичный дизель. Привод задний. Рассмотрю обмен в обе стороны. На обмен 350000.