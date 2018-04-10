SsangYong Istana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 308 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Желтый

Информация о владельце

Город: Холмская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продаю микроавтобус 15 мест категории D. На данный момент сиденья поснимал (они все лежат в гараже), оставил только 5 мест - собирался переоформлять машину в В категорию. Но на данный момент время поджимает и решил продать эту и купить легковую. Также рассмотрю варианты обмена на минивэн В категории.
О машине: в рабочем состоянии, двигатель не дымит, не коптит, заводится с пол оборота. Кое что, конечно, делать надо - обо всем расскажу по телефону. Машинка вроде как уже не новая. В связи с этом возможен торг при осмотре.
В общем звоните - все расскажу. Возможен обмен. Срочно, время поджимает.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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