SsangYong Istana Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 308 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2900 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Желтый Информация о владельце Город: Холмская, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продаю микроавтобус 15 мест категории D. На данный момент сиденья поснимал (они все лежат в гараже), оставил только 5 мест - собирался переоформлять машину в В категорию. Но на данный момент время поджимает и решил продать эту и купить легковую. Также рассмотрю варианты обмена на минивэн В категории.

О машине: в рабочем состоянии, двигатель не дымит, не коптит, заводится с пол оборота. Кое что, конечно, делать надо - обо всем расскажу по телефону. Машинка вроде как уже не новая. В связи с этом возможен торг при осмотре.

В общем звоните - все расскажу. Возможен обмен. Срочно, время поджимает.