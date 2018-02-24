SsangYong Actyon Sport Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 160 тыс. км Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Кореец! ПТС 12.2010 г. ПТС оригинал 2 хозяина. Дизель. Мизерный налог и расход.

Без вложений, кузов в прекрасном состоянии. Подключаемый полный привод с понижающей передачей. Имеется всё для комфортной езды, подогревы сидений, климат контроль, турботаймер, сигнализация с автозапуском, АБС, SRS, спорт режим и многое другое. Обмен.