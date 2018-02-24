SsangYong Actyon Sport

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Кореец! ПТС 12.2010 г. ПТС оригинал 2 хозяина. Дизель. Мизерный налог и расход.
Без вложений, кузов в прекрасном состоянии. Подключаемый полный привод с понижающей передачей. Имеется всё для комфортной езды, подогревы сидений, климат контроль, турботаймер, сигнализация с автозапуском, АБС, SRS, спорт режим и многое другое. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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