SsangYong Actyon Sport
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Кореец! ПТС 12.2010 г. ПТС оригинал 2 хозяина. Дизель. Мизерный налог и расход.
Без вложений, кузов в прекрасном состоянии. Подключаемый полный привод с понижающей передачей. Имеется всё для комфортной езды, подогревы сидений, климат контроль, турботаймер, сигнализация с автозапуском, АБС, SRS, спорт режим и многое другое. Обмен.
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