SsangYong Actyon Sport Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 103 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Обогрев зеркал Обогрев сидений Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Надёжный внедорожник, высокая проходимость, лёгкое управление, салон комфортный, большой. В багажник под крышкой помещается около полтонны груза, крышку можно снимать при необходимости. Чистый кореец, в РФ с 2011 г. Владелец один, машину берег, все расходники и то вовремя. Диски на 18, коробка автомат, подключаемый полный привод, кожаный салон, тонировка, мультимедиа, управление на руле, подогрев передних сидений, зоны стеклоочистителей, зеркал. Электропривод зеркал, Вебасто, задний парктроник, датчик света, дождя. Расход 10л город, 8л трасса. Торг у капота, обмен не нужен.