SsangYong Actyon Sport

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, подогрев сидений, зеркал, датчики света и дождя, эл. подъём стекол, сигнализация с обратной связью и автозапуском. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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