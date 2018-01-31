SsangYong Actyon Sport
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии, подогрев сидений, зеркал, датчики света и дождя, эл. подъём стекол, сигнализация с обратной связью и автозапуском. Торг при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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