SsangYong Actyon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Рома

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Всё хорошо, всё отлично. Пропылесосить и помыть.
Нужны деньги.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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