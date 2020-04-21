SsangYong Actyon Дата публикации: 21.04.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Рома Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Всё хорошо, всё отлично. Пропылесосить и помыть.

Нужны деньги.