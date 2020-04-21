SsangYong Actyon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Рома
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Всё хорошо, всё отлично. Пропылесосить и помыть.
Нужны деньги.
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