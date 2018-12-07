SsangYong Actyon Дата публикации: 8.12.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 56 тыс. км Цена: 870 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Аркадий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Не бит не крашен, полная комплектация (пороги, рейлинги, люк, салон кожа и т. д.) гаражное хранение, мультимедиа 2 DIN, с управлением на руле, со смартфона и т. д. Пробег реальный. Покупателю торг+ красивые номера в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП.