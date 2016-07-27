SsangYong Actyon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет:

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик дождя

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Продаю SsangYong Actyon 2011 г., автомобиль в отличном состоянии,пробег 74000 т, турбодизель, 2 литра,в дтп машина не участвовала,6 ст. .АКПП с типтроником,с возможностью переключения кнопками на руле,музыка,DVD,диски, флешки ,камера заднего вида, парктроник, сигнализация с обратной связью и турботаймером, коврики эва, + комплект резиновых оригинальных, подогрев сидений, подогрев лобового и заднего стекла, датчик дождя, 2 комплекта ключей. Авто вложений не требует. Возможен торг или обмен на другое авто с моей доплатой. Собственник.. Обращаться по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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