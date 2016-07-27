SsangYong Actyon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик дождя
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Продаю SsangYong Actyon 2011 г., автомобиль в отличном состоянии,пробег 74000 т, турбодизель, 2 литра,в дтп машина не участвовала,6 ст. .АКПП с типтроником,с возможностью переключения кнопками на руле,музыка,DVD,диски, флешки ,камера заднего вида, парктроник, сигнализация с обратной связью и турботаймером, коврики эва, + комплект резиновых оригинальных, подогрев сидений, подогрев лобового и заднего стекла, датчик дождя, 2 комплекта ключей. Авто вложений не требует. Возможен торг или обмен на другое авто с моей доплатой. Собственник.. Обращаться по телефону
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.