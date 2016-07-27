SsangYong Actyon Дата публикации: 1.07.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 74 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Курганинск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Датчик дождя Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продаю SsangYong Actyon 2011 г., автомобиль в отличном состоянии,пробег 74000 т, турбодизель, 2 литра,в дтп машина не участвовала,6 ст. .АКПП с типтроником,с возможностью переключения кнопками на руле,музыка,DVD,диски, флешки ,камера заднего вида, парктроник, сигнализация с обратной связью и турботаймером, коврики эва, + комплект резиновых оригинальных, подогрев сидений, подогрев лобового и заднего стекла, датчик дождя, 2 комплекта ключей. Авто вложений не требует. Возможен торг или обмен на другое авто с моей доплатой. Собственник.. Обращаться по телефону