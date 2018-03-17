SsangYong Actyon Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кристина Телефон:

Описание

Продаю свою тачку. В машинке есть:

-Легкосплавные диски

-Подогрев передних сидений

-Круиз-контроль

-Подушки безопасности

-Подогрев лобового стекла

-Климат-контроль

-Тонировка

-рейлинги

- порожки

После покупки тачки поменяла:

-Поставила новую форсунку (в ноябре) и проверила на стенде, все остальные в норме.

-Вырезала воздушный фильтр, переполошила егр.(в марте)

-Заменила топливный фильтр.

-Пыльники, стойки стабилизатора, передний саленблок.

-Заменила свечи накала.

Масла и фильтра поменяла месяц назад. Масло Матюль. Вмятина с трещиной на заднем бампере, не авария. А столб во дворе ???? больше машина не битая нигде. Пробег указала реальный, не так как остальные с этим годом. На машине каталась только на работу с работы.

Теперь честно признаюсь, что нужно починить турбину, начала люфтить из-за забитого фильтра, цена вопроса 20 тыс. Делать не хочу, поэтому и цена ниже,чем у остальных намного, несмотря на характеристики. Так же просто хочу Х-Рей.