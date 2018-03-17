SsangYong Actyon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кристина

Телефон:

Описание

Продаю свою тачку. В машинке есть:
-Легкосплавные диски
-Подогрев передних сидений
-Круиз-контроль
-Подушки безопасности
-Подогрев лобового стекла
-Климат-контроль
-Тонировка
-рейлинги
- порожки
После покупки тачки поменяла:
-Поставила новую форсунку (в ноябре) и проверила на стенде, все остальные в норме.
-Вырезала воздушный фильтр, переполошила егр.(в марте)
-Заменила топливный фильтр.
-Пыльники, стойки стабилизатора, передний саленблок.
-Заменила свечи накала.
Масла и фильтра поменяла месяц назад. Масло Матюль. Вмятина с трещиной на заднем бампере, не авария. А столб во дворе ???? больше машина не битая нигде. Пробег указала реальный, не так как остальные с этим годом. На машине каталась только на работу с работы.
Теперь честно признаюсь, что нужно починить турбину, начала люфтить из-за забитого фильтра, цена вопроса 20 тыс. Делать не хочу, поэтому и цена ниже,чем у остальных намного, несмотря на характеристики. Так же просто хочу Х-Рей.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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