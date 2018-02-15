SsangYong Actyon Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 55 тыс. км Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

SsangYong Actyon 2 литра автомат 2014 года выпуска. Куплен и поставлен на учет в середине 2015 года . В отличном техническом состоянии без ДТП. Детали кузова не красились 100% , любые диагностики. Технически исправлен последнее Т. О на пробеге 46 тыс, отметки в сервисной книге имеются, авто как говориться сел и поехал делать не чего не нужно. Имеется тонировка задних стекол, защита картера металическая, сигнализация двухстороняя, задний парктроник, дифлекторы стекол перед и зад. Два комплекта ключей и брелков и сервисная книга. Если у вас недостаточно наличных денежных средств я помогу в оформлении авто кредита.