SsangYong Actyon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

SsangYong Actyon 2 литра автомат 2014 года выпуска. Куплен и поставлен на учет в середине 2015 года . В отличном техническом состоянии без ДТП. Детали кузова не красились 100% , любые диагностики. Технически исправлен последнее Т. О на пробеге 46 тыс, отметки в сервисной книге имеются, авто как говориться сел и поехал делать не чего не нужно. Имеется тонировка задних стекол, защита картера металическая, сигнализация двухстороняя, задний парктроник, дифлекторы стекол перед и зад. Два комплекта ключей и брелков и сервисная книга. Если у вас недостаточно наличных денежных средств я помогу в оформлении авто кредита.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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