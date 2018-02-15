SsangYong Actyon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
SsangYong Actyon 2 литра автомат 2014 года выпуска. Куплен и поставлен на учет в середине 2015 года . В отличном техническом состоянии без ДТП. Детали кузова не красились 100% , любые диагностики. Технически исправлен последнее Т. О на пробеге 46 тыс, отметки в сервисной книге имеются, авто как говориться сел и поехал делать не чего не нужно. Имеется тонировка задних стекол, защита картера металическая, сигнализация двухстороняя, задний парктроник, дифлекторы стекол перед и зад. Два комплекта ключей и брелков и сервисная книга. Если у вас недостаточно наличных денежных средств я помогу в оформлении авто кредита.
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