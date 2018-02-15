SsangYong Actyon
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся рамный полноприводный внедорожник в хорошем тех. состоянии. Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений;
Обивка салона (ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (гидравлический); Управление климатом (кондиционер); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал); Подлокотник передние. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.