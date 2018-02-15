SsangYong Actyon

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся рамный полноприводный внедорожник в хорошем тех. состоянии. Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений;
Обивка салона (ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (гидравлический); Управление климатом (кондиционер); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал); Подлокотник передние. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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